2019-05-28T12:43:06+03:00
Происшествия

В Белгородской области женщина отсудила 20 тысяч у «Красного и Белого» за упавшую на нее лестницу

Металлическая конструкция свалилась жительнице пгт. Разумного прямо на голову
Юлия ДИДЕНКО
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Решения суда не вступило в законную силу.Решения суда не вступило в законную силу.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Жительница пгт Разумного Белгородской области отсудила у магазина «Красное и белое» 20 тысяч рублей компенсации за упавшую на нее металлическую лестницу. Об этом сообщили в пресс-службе Шебекинского районного суда накануне.

Инцидент произошел 28 февраля этого года. Женщина осуществляла покупки в магазине в тот момент, когда конструкция свалилась ей прямо на голову. Местная жительница обратилась с иском в Шебекинский районный суд и потребовала в качестве компенсации морального вреда выплатить ей 90 тысяч рублей. Пострадавшая пояснила, что упавшая лестница причинила ей физическую боль, также после происшествия у нее изменился привычный уклад жизни.

Суд установил, что владелец магазина, осуществляя розничную продажу товаров, не обеспечил безопасность объекта, в результате чего женщина получила травму.

При определении размера компенсации морального вреда, суд принял во внимание обстоятельства дела, длительность и характер лечения, возраст и психологическое состояние истца непосредственно после происшествия, отсутствие со стороны ответчика реальных мер по компенсации потерпевшей морального вреда. В итоге с ООО «Альфа Владимир» взыскали компенсацию морального вреда, в размере 20 тысяч рублей.

Решения суда не вступило в законную силу, у участников процесса имеется право на обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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