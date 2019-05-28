В Белгороде на железнодорожной станции поймали мужчину с марихуаной и спайсом
На местного жителя возбудили уголовное дело
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На железнодорожной станции Белгород во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Проводник» задержали 30-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте во вторник, 28 мая.
При личном досмотре в кармане спортивной сумки местного жителя сотрудники полиции нашли 0.25 граммов марихуаны и спайса.
На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU