Спортсмен из Белгородской области выиграл золото Первенства России по боксу

27 Май 18:07 2019-05-27T18:18:05+03:00

Анатолий Попов стал лучшим среди юношей 13-14 лет в весовой категории 44,5 кг

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Спортсмен из Алексеевки Анатолий Попов выиграл золото Первенства России по боксу. Соревнования проходили в поселке Витязево с 19 по 26 мая.

Как сообщила пресс-служба Правительства Белгородской области, в чемпионате приняли участие более 300 боксеров со всех регионов страны. Анатолий Попов, воспитанник алексеевской детско-юношеской спортивной школы, занял 1 место среди юношей 13-14 лет в весовой категории 44,5 кг. Тем самым парень завоевал право представлять сборную России на Первенстве Европы. В финальном бою Анатолий Попов одержал победу над представителем из Москвы Георгием Пикулиным со счетом 3:2.

- Сейчас - небольшой отдых, и начнем готовиться к европейскому первенству, план тренировок уже составлен, - сообщил тренер спортсмена Николай Литовкин.

ИСТОЧНИК KP.RU