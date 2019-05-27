В Белгородской области пьяный водитель оскорбил сотрудников ДПС за то, что они оставили его

27 Май 18:02 2019-05-27T18:02:42+03:00

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В отношении 28-летнего жителя Ракитянского района возбудили уголовное дело (ст. 319 УК РФ). Молодого человека подозревают в оскорблении представителя власти.

Как сообщили в СУ СКР по Белгородской области, 18 апреля мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Его остановил наряд ДПС в селе Венгеровка Ракитянского района. В ответ подозреваемый начал оскорблять автоинспекторов, к тому же, происходило это в присутствии посторонних лиц.

Сейчас силовики проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU