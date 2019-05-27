2019-05-27T15:51:17+03:00
Происшествия

Белгородский таксист обокрал клиента-пенсионера через два дня после поездки

Хитрый водитель привязал банковскую карту, которой расплатился клиент, к своему номеру телефона
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Пропавшие с банковского счета деньги стали причиной обращения 63-летнего белгородца в полицию. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, пенсионер, будучи выпившим, вызвал такси, чтобы добраться домой. Когда мужчина оказался в пункте назначения, то не нашел наличных, чтобы расплатиться с водителем. Поэтому 63-летний горожанин попросил таксиста снять с его карты необходимую сумму и сообщил пин-код. Водитель не растерялся и привязал счет к своему номеру телефона. Через несколько дней с помощью «мобильного банка» молодой человек перевел с карты потерпевшего 6,5 тысяч рублей.

Предприимчивого водителя задержали. Им оказался 20-летний житель областного центра. По словам задержанного, похищенные деньги он потратил. Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Парню грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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