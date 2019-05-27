В Белгороде зазвучат сирены 28 мая
Систему оповещения проверят в течение час
фото: сайт администрации Белгорода.
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С 14:00 до 15:00 вторника, 28 мая, в Белгороде пройдет комплексная проверка работоспособности технических систем оповещения. Как сообщила пресс-служба мэрии, на Соборной площади, в районе ОАО «Конпрок» и Пожарной части № 2 (по адресу ул. Щорса, 39) будут включены уличные громкоговорители.
Спасатели города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами. По всем возникающим вопросам администрация рекомендует звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU