В Белгородской области «Шевроле» вылетел с дороги и перевернулся: пострадала девушка
Водитель не справилась с управлением
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В Белгородской области «Шевроле» вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 25 мая.
ДТП случилось 24 мая около 16.00. На 66 км трассы «Белгород - Шебекино - Волоконовка» 21-летняя девушка на «Шевроле Ланос» превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.
В результате аварии девушку с травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU