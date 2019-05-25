В Белгородской области «Шевроле» вылетел с дороги и перевернулся: пострадала девушка

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-25T17:01:45+03:00

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В Белгородской области «Шевроле» вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 25 мая.

ДТП случилось 24 мая около 16.00. На 66 км трассы «Белгород - Шебекино - Волоконовка» 21-летняя девушка на «Шевроле Ланос» превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

В результате аварии девушку с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU