В Белгороде с 27 по 31 мая пройдут плановые отключения электроэнергии
Меры связаны с ремонтом оборудования на подстанциях
Фото: с сайта администрации города Белгорода.
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В Белгороде с 27 по 31 мая пройдут временные отключения электричества. Меры связаны с плановым ремонтом оборудования на подстанциях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 24 мая.
Электроэнергию будут отключать на Левобережной, Чапаева, Овражной, Портовой, Челюскинцев, Весёлой, Октябрьской и Пролетарской. Работы будут вести с 8.00 до 17.00. Со списком домов и улиц, на которых пройдут отключения, графиком проведения работ, можно подробнее ознакомиться на сайте мэрии Белгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU