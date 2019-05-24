2019-05-24T16:20:27+03:00
Общество

В Белгороде с 27 по 31 мая пройдут плановые отключения электроэнергии

Меры связаны с ремонтом оборудования на подстанциях
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта администрации города Белгорода.Фото: с сайта администрации города Белгорода.
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В Белгороде с 27 по 31 мая пройдут временные отключения электричества. Меры связаны с плановым ремонтом оборудования на подстанциях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 24 мая.

Электроэнергию будут отключать на Левобережной, Чапаева, Овражной, Портовой, Челюскинцев, Весёлой, Октябрьской и Пролетарской. Работы будут вести с 8.00 до 17.00. Со списком домов и улиц, на которых пройдут отключения, графиком проведения работ, можно подробнее ознакомиться на сайте мэрии Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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