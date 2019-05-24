2019-05-24T15:15:44+03:00
Происшествия

В Белгороде конфликт между пенсионерами закончился поножовщиной

70-летний местный житель попал в больницу с проникающей раной живота
Юлия ДИДЕНКО
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Конфликт возник на бытовой почве.Конфликт возник на бытовой почве.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде конфликт между двумя пенсионерами закончился поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 24 мая.

Накануне в полицию обратились сотрудники больницы. Они рассказали, что к ним был доставлен 70-летний местный житель с проникающей раной в области живота. По подозрению в преступлении задержали 65-летнего мужчину.

Выяснилось, что между пенсионерами произошел бытовой конфликт. Во время ссоры один из них вытащил нож и пырнул им соперника в правый бок. Когда пенсионер упал, нападавший вытащил нож и скрылся. Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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