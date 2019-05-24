2019-05-24T12:23:59+03:00
Общество

В Белгородской области снесли больше 30 незаконных пристроек

Конструкции мешали коммунальщикам следить за состоянием труб и мусоропроводов
Юлия ДИДЕНКО
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Госжилнадзор ликвидировал более 30 незаконно установленных пристроек в домах Белгорода, Старого Оскола, Губкина. Об этом сообщили на сайте губернатора и правительства Белгородской области в пятницу, 24 мая.

Зачастую, обнаружив на этаже незанятые квадратные метры, жильцы многоквартирных домов начинают незаконно менять планировку подъезда - разграничивают пространство стенами и перегородками, устанавливают двери и вешают замки, чтобы иметь собственную кладовку или тамбур. Помимо нарушения правил пожарной безопасности, установка таких конструкций лишает работников управляющих компаний, аварийных служб возможности своевременно осматривать и реагировать на протечки труб, батарей, следить за состоянием мусоропровода в доме.

Чтобы инициировать демонтаж кладовки, необходимо обратиться в суд или Госжилнадзор. Для получения части общедомовой собственности - подъезда, нужно письменное согласие 3/4 его жильцов. А для того, чтобы узаконить постройку, необходимо согласие всех жильцов подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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