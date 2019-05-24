2019-05-24T09:50:55+03:00
Происшествия

Белгородские судебные приставы приостановили деятельность стриптиз-бара

Причиной стали нарушения санитарных норм на кухне заведения
Юлия ДИДЕНКО
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Заведение не будет работать 90 дней.Заведение не будет работать 90 дней.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Белгороде на 90 дней приостановили деятельность «ШОУ Стриптиз-Бара «НЮ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ накануне. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации.

Решением Октябрьского районного суда Белгорода, владелец заведения - индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ. Судебный пристав возбудил исполнительное производство. В тот же день помещение заведения было опечатано и составлен акт об административном приостановлении.

На протяжении всего срока судебный пристав будет выезжать по адресу приостановленного заведения и проверять исполнение судебного решения. В случае нарушения индивидуального предпринимателя привлекут к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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