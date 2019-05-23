В Белгороде на пять рублей повысили дотацию на питание школьников

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-23T14:38:53+03:00

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В Белгороде с 1 сентября на пять рублей увеличили дотацию на питание детей льготной категории. Речь идет о школьниках из малоимущих семей, детях с ОВЗ, сиротах и школьников с аутизмом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в четверг, 23 мая.

В администрации областного центра состоялись заседания постоянных комиссий городского совета. Одной из обсуждаемых тем стал уровень дотации на удешевление горячего питания. С нового учебного года размер дотации составит 75 рублей в день. Раньше ее размер был равен 70 рублям. Финансирование будет поступать из городского бюджета.

Также в администрации города обсудили предстоящее лето. В этом году в Белгороде будут работать 46 школьных лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнут более 12,5 тысяч детей. А в загородных лагерях ждут более 3800 детей.

Помимо этого, 1400 несовершеннолетних смогут этим летом получить работу на предприятиях и в учреждениях города, а также в летних трудовых лагерях.

ИСТОЧНИК KP.RU