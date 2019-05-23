2019-05-23T14:07:19+03:00
Происшествия

В Белгороде в аварии с грузовиком пострадала 8-летняя девочка

Всего за сутки в регионе в ДТП пострадало 8 человек
Юлия ДИДЕНКО
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Пострадавшая находится в больнице.Пострадавшая находится в больнице.Фото: "КП" Архив
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Восьмилетняя девочка пострадала в серьезном ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Белгородской области в четверг, 23 мая.

Авария произошла в 14.50 на улице Б. Хмельницкого. 40-летний водитель грузового Volvo с полуприцепом влетел в легковой Doninvest, который ехал впереди. За рулем легковушки находился 34-летний мужчина. В результате ДТП пострадала 8-летняя пассажирка Doninvest. Девочку доставили в больницу.

В тот же день в 13.00 на улице Попова КамАЗ, за рулем которого находился 38-летний мужчина, врезался в ВАЗ под управлением 19-летнего водителя. В аварии пострадал 18-летний пассажир легковушки, с травмами его госпитализировали.

Всего 22 мая на территории области совершено семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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