38-летнему белгородцу грозит пять лет тюрьмы за два украденных ноутбука

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-22T17:00:38+03:00

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В Белгороде сразу две офисные организации остались без компьютеров. С заявлениями о кражах они обратились в дежурную часть УМВД. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

По предварительным данным, мужчина через забор проник на территорию предприятия и зашел в административное здание. Увидел, что в одном из кабинетов дверь не заперта и похитил ноутбук. На обратном пути подозреваемый заглянул в еще один офис, где аналогичным способом "конфисковал" оставленный без присмотра компьютер. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. По словам задержанного, похищенную технику он продал неизвестному за символическую сумму.

Полицейские возбудили уголовные дела по статьям "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба". 38-летнему белгородцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU