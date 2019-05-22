Жителей Белгородской области предупреждают о дождливой, но теплой погоде

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-22T16:42:48+03:00

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Спасатели со ссылкой на синоптиков Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о дождливой, но теплой погоде. Согласно этим данным, 23 мая на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди и грозы. Днем к аналогичной погоде добавится град. Ожидается туман. Ветер ночью южной четверти 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с, при грозах порывы будут достигать до 16 м/с. Температура воздуха ночью 9-14º тепла, днем 21-26º тепла. В Белгороде температура воздуха ночью +12°C …+14°C, днём +21°C…+23°C.

ГУ МЧС по Белгородской области напоминает жителям региона об особенностях вождения в дождь:

- в такую погоду снижается видимость, дорога оказывается скользкой, а управлять автомобилем становится сложнее. Водителям необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается;

- не забывайте про фары. Автомобиль с включенными фарами заметнее в плохую погоду. Самый оптимальный вариант - противотуманные фары, а вот дальний свет, отражаясь от капель дождя, будет слепить;

- обязательно соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля;

- не забывайте перед пешеходными переходами заранее сбрасывать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU