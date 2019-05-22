Сломанная челюсть стала результатом конфликта двух коллег в Белгороде

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-22T16:27:50+03:00

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В дежурную часть полиции обратились медики. Они рассказали правоохранителям, что к ним поступил 35-летний местный житель с переломом челюсти.

Как выяснили стражи порядка, пострадавший получил травму во время конфликта с коллегой по работе. По предварительным данным, у мужчин сложились неприязненные отношения. И в ходе очередной ссоры оппонент несколько раз ударил кулаком по голове 35-летнего белгородца. После работы местный житель обратился к медикам. Согласно заключению врачей, здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Как поясняют в региональном УМВД, санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU