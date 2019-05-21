2019-05-21T14:24:47+03:00
Общество

В Белгородской области за семь месяцев отправили на штрафстоянки 283 автобуса

В регионе продолжается профилактическое мероприятие
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Операция автобус стартовала в Белгородской области в конце октября 2018 года. За это время сотрудники ГИБДД проверили 4200 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. В результате к ответственности привлекли около трех тысяч водителей. 64 из них наказаны за нарушения правил перевозки организованных групп детей. Буквально на прошлой неделе в Грайворонском районе автоинспекторы задержали школьный автобус. По данным УГИБДД УМВД России по Белгородской области, в нем были неисправны тормозная система и рулевое управление. При этом водитель вез детей из Старого Оскола в Грайворон на соревнования. В отношении него составили административный материал, а автобус отправили на штрафстоянку.

Всего за время операции за техническое состояние транспортных средств к ответственности привлечены 483 водителя. Выявлено также 242 нарушителя режима труда или отдыха.

- Задержано и помещено на специализированную стоянку 283 автобуса с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Составлено 226 административных материалов, из которых 186 в отношении должностных лиц и 40 в отношении юридических лиц за выпуск транспортных средств на линию с техническими неисправностями, - прокомментировали в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Профилактические мероприятия на дорогах региона продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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