2019-05-20T11:45:28+03:00
Общество

В городе Строитель общественники провели рейды по торговым точкам

Продавец одного из магазинов попалась на продаже спиртного подростку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В ходе рейдов по торговым точка представители «Скорой молодежной помощи», руководитель которой Антон Андросов является председателем Общественного совета при ОМВД России по Яковлевскому району, провели так называемую «контрольную закупку». Один из магазинов попался на реализации подростку спиртного. Юноше продали бутылку пива. Активисты вызвали на место сотрудников полиции.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что правоохранители составили в отношении продавца административный материал. За продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции сотрудник торговой точки может поплатиться штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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