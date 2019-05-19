2019-05-19T14:39:15+03:00
Общество

В Белгороде на припаркованную иномарку упало дерево

Хозяина автомобиля, который так и не нашелся, ждет «сюрприз»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На улице Князя Трубецкого на машину упало дерево. Фото сообщества ВКонтакте "Авто Белгород".На улице Князя Трубецкого на машину упало дерево. Фото сообщества ВКонтакте "Авто Белгород".
Изменить размер текста:

В Белгороде на улице Князя Трубецкого произошло ЧП: на припаркованную иномарку упало огромное дерево. Ветки, которые обрушились прямо на автомобиль, значительно его повредили. При том, что в автомобиле сработала сигнализация, хозяин машин не пришел. А когда все же придет, его ожидает весьма неприятный «сюрприз».

В сообщества «Авто Белгород» разместили фото машины. И судя по нему, а также по прогнозам синоптиков, в этот день ни ухудшения погодных условий, ни сильного ветра не наблюдалось. Так что не погодные условия стали причиной падения дерева. Что именно привело к обрушению дерева. Скажут специалисты.

По предварительным данным, кроме машины, больше никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По Белгороду вновь прокатилась волна эвакуаций
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
В Белгородской области на базе казачьего хутора состоялся конно-спортивный праздник
В белгородских лесах сотрудники лесничества обнаружили краснокнижное растение
В Белгороде открыли XIV Международный детский фестиваль-конкурс славянской музыки «Гармония»
В связи с проведением Крестного хода в центре Белгорода ограничат движение транспорта
В Белгороде полицейские изъяли более 100 свертков с героином
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Ясеневый черный пильщик съел всю листву в Центральном парке Белгорода
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Банк «Открытие» доказал эффективность нового механизма санации
В Белгороде продолжается масштабный ремонт дорог
Белгородэнерго принимает заявки на подключение к сетям в электронном виде
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада