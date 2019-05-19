В Белгороде на припаркованную иномарку упало дерево

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-19T14:39:15+03:00

Хозяина автомобиля, который так и не нашелся, ждет «сюрприз»

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В Белгороде на улице Князя Трубецкого произошло ЧП: на припаркованную иномарку упало огромное дерево. Ветки, которые обрушились прямо на автомобиль, значительно его повредили. При том, что в автомобиле сработала сигнализация, хозяин машин не пришел. А когда все же придет, его ожидает весьма неприятный «сюрприз».

В сообщества «Авто Белгород» разместили фото машины. И судя по нему, а также по прогнозам синоптиков, в этот день ни ухудшения погодных условий, ни сильного ветра не наблюдалось. Так что не погодные условия стали причиной падения дерева. Что именно привело к обрушению дерева. Скажут специалисты.

По предварительным данным, кроме машины, больше никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU