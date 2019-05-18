По Белгороду вновь прокатилась волна эвакуаций
По данным полиции, ничего представляющего опасность на объектах инфраструктуры не обнаружено
.Фото: "КП" Архив
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Посетителям пришлось покинуть сразу несколько торговых центров, расположенных в разных точках города. Пользователи соцсетей также сообщили об эвакуации на железнодорожном вокзале и в аэропорту. По всей видимости, причиной стали очередные телефонные хулиганы.
По данным полиции, все здания и прилегающая к ним территория обследованы. Ничего опасного там не обнаружено. По фактам поступивших сообщений правоохранители проводят проверку. Напомним, за подобные шутки, касающиеся объектов социальной инфраструктуры, предусмотрено серьезно наказание – до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU