По Белгороду вновь прокатилась волна эвакуаций

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-18T22:26:55+03:00

По данным полиции, ничего представляющего опасность на объектах инфраструктуры не обнаружено

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Посетителям пришлось покинуть сразу несколько торговых центров, расположенных в разных точках города. Пользователи соцсетей также сообщили об эвакуации на железнодорожном вокзале и в аэропорту. По всей видимости, причиной стали очередные телефонные хулиганы.

По данным полиции, все здания и прилегающая к ним территория обследованы. Ничего опасного там не обнаружено. По фактам поступивших сообщений правоохранители проводят проверку. Напомним, за подобные шутки, касающиеся объектов социальной инфраструктуры, предусмотрено серьезно наказание – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU