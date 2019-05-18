В белгородских лесах сотрудники лесничества обнаружили краснокнижное растение

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-18T13:27:47+03:00

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В мае месяце на территории Белгородской области начинается созревание семян вязов. Работники ОКУ «Яковлевское лесничество» приступили к выполнению плана по сбору семян вяза. И обнаружили небольшую поляну, на которой растет редкое красивое краснокнижное растение. Ветреницу лесную практически невозможно встретить в дикой природе.

Ветреница лесная (анемона) – редкий травянистый многолетник с нежными маленькими цветами. Цветок занесен в Красную книгу, так как встретить в дикой природе его практически невозможно. Чаще всего прорастает в наименее доступных для человека местах.

Отметим, что места произрастания ветреницы лесной и ее сбор находятся под защитой закона. В соответствии со статьей 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, предусматривает наложение административного штрафа: на граждан – от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU