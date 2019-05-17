СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-17T14:15:13+03:00

Радует хотя бы то, что плодовые и другие деревья он не трогает

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С наступление жары в Центральном парке Белгорода активизировался вредитель – ясеневый черный пильщик. Ясеневые деревья вдоль Успенского переулка словно искромсали ножницами. Белгородцы бьют тревогу, ведь вредитель объедает дерево за деревом, обгладывая всю листву в считанные часы. И ходить вдоль – малоприятное занятие, так как количество вредителей зашкаливает, они буквально повсюду. Радует хотя бы то, что другие деревья вредитель не строгает.

Ясеневый черный пильщик съел всю листву в Центральном парке Белгорода.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, как сообщили в городской администрации, специалисты приступили к обработке деревьев инсектицидами, а связи с чем вход в эту зону Центрального парка был перекрыт уже в 8 часов утра.

Консультант отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Белгородской области Евгений Мелашенко, к которому мы обратились за разъяснениями, ответил, что вредитель пожирает только листву ясеня и самим деревьям он не причинит вреда, они не погибнут. Более того, новая листва отрастет. Также он подчеркнул, что в лесах Белгородской области подобных случаев не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU