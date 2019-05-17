2019-05-17T10:46:48+03:00
Происшествия

Белгородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены

37-летний мужчина нанес своей супруге несколько ударов ножом
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены.Белгородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет житель Чернянского района, который в декабре 2018 года нанес своей жене несколько ударов ножом. От полученных травм 35-летняя женщина умерла.

Новооскольский межрайонный следственный отделом СУ СК России по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего жителя Чернянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Как выяснило следствие, в декабре 2018 года обвиняемый со своей 35-летней супругой распивали спиртное в доме села Долгая Яруга. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина достал из кухонного шкафа нож и несколько раз ударил жену Женщину доставили в больницу, но она скончалась через несколько часов.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Ясеневый черный пильщик съел всю листву в Центральном парке Белгорода
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Банк «Открытие» доказал эффективность нового механизма санации
В Белгороде продолжается масштабный ремонт дорог
Белгородэнерго принимает заявки на подключение к сетям в электронном виде
В Нововоронеже пройдет юбилейная XV-летняя Сбербанкиада
Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк
В холле Белгородского университета открылась выставка картин Феликса Пятаковича
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
Белгородский центральный парк обработают от ясеневого пилильщика
Белгородец Владимир Жигайло возглавил Управление МВД в Ивановской области
В Белгородском университете пройдут всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»
Белгородские пограничники задержали 9 тюков с одеждой в ассортименте
Банк УРАЛСИБ предлагаетновым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
От укусов клещей с начала года пострадали 559 белгородцев
«Мираторг» увеличит производство шашлыка из свинины
Белгородцев приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2019»
В Белгороде полицейские и росгвардейцы предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков
Белгородские приставы тщательно проверяют все сообщения, поступившие на телефон доверия
В управлении культуры Белгорода назначен новый руководитель
В Белгороде полицейский сбил девушку
Победная традиция Лебединского ГОКа
За прошедшую неделю белгородские пожарные выезжали 18 раз тушить горевшую траву
4700 утят были задержаны на белгородской границе
В Белгородском районе ВАЗ не разминулся с трактором