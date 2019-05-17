Белгородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-17T10:46:48+03:00

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Перед судом предстанет житель Чернянского района, который в декабре 2018 года нанес своей жене несколько ударов ножом. От полученных травм 35-летняя женщина умерла.

Новооскольский межрайонный следственный отделом СУ СК России по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего жителя Чернянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Как выяснило следствие, в декабре 2018 года обвиняемый со своей 35-летней супругой распивали спиртное в доме села Долгая Яруга. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина достал из кухонного шкафа нож и несколько раз ударил жену Женщину доставили в больницу, но она скончалась через несколько часов.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU