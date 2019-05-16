Белгородский центральный парк обработают от ясеневого пилильщика

16 Май 18:04 2019-05-16T18:04:05+03:00

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Центральный парк культуры и отдыха Белгорода обработают от вредителей. Завтра, 17 мая, западную часть парка перекроют в 8 часов утра, чтобы обработать от ясеневого пильщика.

Этот специфический вредитель, который распространен в европейской части России в границах произрастания ясеня, проявил активность и в центральном парке культуры и отдыха. Гусеницы ясеневого пилильщика появляются в середине мая и объедают листья деревьев, после чего они выглядят так, как будто их искромсали ножницами. На активное размножение влияет теплая погода.

Чтобы избежать распространения вредителя около 3 гектаров в западной части парка, где произрастает ясень, обработают специальным средством. По словам специалистов управления Белгорблагоустройство, средство имеет 3-й класс опасности для человека, поэтому обрабатываемая территория будет огорожена сигнальной лентой.

Также в управлении говорят, что для полного уничтожения вредителей потребуется 3-кратная обработка с интервалом в четыре дня. Таким образом, распространение вредителя будет предотвращено.

Отметим, что в настоящий момент ведется мониторинг состояния парков Белгорода. В других рекреационных зонах активность ясеневого пилильщика не зафиксирована

ИСТОЧНИК KP.RU