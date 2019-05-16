Белгородский центральный парк обработают от ясеневого пилильщика
Центральный парк культуры и отдыха Белгорода обработают от вредителей. Завтра, 17 мая, западную часть парка перекроют в 8 часов утра, чтобы обработать от ясеневого пильщика.
Этот специфический вредитель, который распространен в европейской части России в границах произрастания ясеня, проявил активность и в центральном парке культуры и отдыха. Гусеницы ясеневого пилильщика появляются в середине мая и объедают листья деревьев, после чего они выглядят так, как будто их искромсали ножницами. На активное размножение влияет теплая погода.
Чтобы избежать распространения вредителя около 3 гектаров в западной части парка, где произрастает ясень, обработают специальным средством. По словам специалистов управления Белгорблагоустройство, средство имеет 3-й класс опасности для человека, поэтому обрабатываемая территория будет огорожена сигнальной лентой.
Также в управлении говорят, что для полного уничтожения вредителей потребуется 3-кратная обработка с интервалом в четыре дня. Таким образом, распространение вредителя будет предотвращено.
Отметим, что в настоящий момент ведется мониторинг состояния парков Белгорода. В других рекреационных зонах активность ясеневого пилильщика не зафиксирована
ИСТОЧНИК KP.RU