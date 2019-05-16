2019-05-16T17:38:29+03:00
Общество

Белгородец Владимир Жигайло возглавил Управление МВД в Ивановской области

С 2015 года полковник работал в Белгородском регионе в должности замначальника УМВД
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец Владимир Жигайло возглавил Управление МВД в Ивановской области.Белгородец Владимир Жигайло возглавил Управление МВД в Ивановской области.Фото: "КП" Архив
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Полковник Владимир Жигайло, который с 2015 года работал в Белгородском регионе в должности заместителя начальника УМВД, возглавил Управление МВД в Ивановской области. Во время представления его в новом коллективе. Владимир Жагайло отметил, что новая должность – очень ответственная, и он постарается сделать все, чтобы жители чувствовали себя надежно защищенными.

Уроженец Белгородской области Владимир Жигайло прошел путь от милиционера роты милиции вневедомственной охраны до заместителя начальника полиции УМВД России по Белгородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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