Белгородские приставы тщательно проверяют все сообщения, поступившие на телефон доверия

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-16T10:49:35+03:00

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Позвонив по номеру телефона доверия 8 (4722) 32-47-74, который работает в круглосуточном режиме, любой житель Белгородской области может оставить сообщение о факте коррупционных действий со стороны работника службы. А именно: о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности, о конфликте интересов на государственной гражданской службе, о фактах несоблюдения государственными гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с гражданской службой. Каждое поступившее обращение регистрируется и тщательно проверяется, а результаты рассмотрения обращений доводятся до сведения заявителей.

Телефон функционирует в целях обеспечения доверия населения и для оперативного принятия мер по профилактике, выявлению и пресечению совершения преступлений сотрудниками службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU