В управлении культуры Белгорода назначен новый руководитель

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-16T09:20:36+03:00

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В управлении культуры Белгорода появился новый руководитель. Им с 15 мая стала Ольгу Лесных, которая ранее руководила отделом координации библиотечной деятельности в Белгородской государственной научной библиотеке.

При этом курировать работу управления будет Андрей Мухартов, заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию..

Напомним, что прежний руководитель управления культуры города Людмила Грекова уволилась после громкого скандала с присягой мэра, который вышел ее принимать под музыку из «Звездных войн».

ИСТОЧНИК KP.RU