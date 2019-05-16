2019-05-16T09:20:36+03:00
Общество

В управлении культуры Белгорода назначен новый руководитель

Управление возглавила Ольга Лесных, ранее руководившая отделом в Белгородской государственной научной библиотеке
Ирина ТАРАСОВА
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В управлении культуры Белгорода назначен новый руководитель.В управлении культуры Белгорода назначен новый руководитель.Фото: "КП" Архив
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В управлении культуры Белгорода появился новый руководитель. Им с 15 мая стала Ольгу Лесных, которая ранее руководила отделом координации библиотечной деятельности в Белгородской государственной научной библиотеке.

При этом курировать работу управления будет Андрей Мухартов, заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию..

Напомним, что прежний руководитель управления культуры города Людмила Грекова уволилась после громкого скандала с присягой мэра, который вышел ее принимать под музыку из «Звездных войн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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