В Белгороде полицейский сбил девушку

15 Май 21:33 2019-05-15T21:35:34+03:00

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По предварительным данным, около 19:20 сотрудник УМВД России по городу Белгороду 84 года рождения во внеслужебное время, двигаясь на личном автомобиле по улице Щорса, совершил наезд на девушку-пешехода. По результатам медицинского освидетельствования алкогольного опьянения у сотрудника не установлено. Пешеход доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU