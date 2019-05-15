4700 утят были задержаны на белгородской границе

15 Май 15:34 2019-05-15T15:34:10+03:00

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В Грайворонском районе 14 мая 2019 пограничники предотвратили незаконное перемещение через государственную границу молодняка домашней птицы. Утят – около 4700 голов, пытались вывести с территории Украины для дальнейшей реализации в России.

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Российской Федерации, житель Борисовского района пытался таким незаконным образом подзаработать. Он намеревался переправить птицу вглубь России и там продать. При задержании документов не птицу у него не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU