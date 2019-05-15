2019-05-15T15:34:10+03:00
Общество

4700 утят были задержаны на белгородской границе

Пограничники предотвратили попытку незаконно переместить молодняк птицы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
Изменить размер текста:

В Грайворонском районе 14 мая 2019 пограничники предотвратили незаконное перемещение через государственную границу молодняка домашней птицы. Утят – около 4700 голов, пытались вывести с территории Украины для дальнейшей реализации в России.

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Российской Федерации, житель Борисовского района пытался таким незаконным образом подзаработать. Он намеревался переправить птицу вглубь России и там продать. При задержании документов не птицу у него не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородский центральный парк обработают от ясеневого пилильщика
Белгородец Владимир Жигайло возглавил Управление МВД в Ивановской области
В Белгородском университете пройдут всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»
Белгородские пограничники задержали 9 тюков с одеждой в ассортименте
Банк УРАЛСИБ предлагаетновым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
От укусов клещей с начала года пострадали 559 белгородцев
«Мираторг» увеличит производство шашлыка из свинины
Белгородцев приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2019»
В Белгороде полицейские и росгвардейцы предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков
Белгородские приставы тщательно проверяют все сообщения, поступившие на телефон доверия
В управлении культуры Белгорода назначен новый руководитель
В Белгороде полицейский сбил девушку
Победная традиция Лебединского ГОКа
За прошедшую неделю белгородские пожарные выезжали 18 раз тушить горевшую траву
В Белгородском районе ВАЗ не разминулся с трактором