4700 утят были задержаны на белгородской границе
Пограничники предотвратили попытку незаконно переместить молодняк птицы
Фото пресс-службы Пограничного управления.
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В Грайворонском районе 14 мая 2019 пограничники предотвратили незаконное перемещение через государственную границу молодняка домашней птицы. Утят – около 4700 голов, пытались вывести с территории Украины для дальнейшей реализации в России.
В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Российской Федерации, житель Борисовского района пытался таким незаконным образом подзаработать. Он намеревался переправить птицу вглубь России и там продать. При задержании документов не птицу у него не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU