2019-05-15T13:30:20+03:00
Общество

В белгородских троллейбусах стоимость проезда останется прежней

Тарифы на проезд и перевоз багажа обсуждали на заседании депутаты горсовета
Ирина ТАРАСОВА
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В белгородских троллейбусах стоимость проезда останется прежней.В белгородских троллейбусах стоимость проезда останется прежней.Фото: "КП" Архив
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В связи с открытием конкурсного производства на МУП ГПТ в мэрии Белгорода на 11-й внеочередной сессии горсовета обсуждался вопрос тарифов на проезд и перевозку багажа. Оплата за проезд и перевозку багажа осталась на прежнем уровне – 20 рублей.

Также на внеочередной сессии горсовета были внесены изменения в бюджет города на 2019 год, плановый период 2020 – 2021 годов. Такие изменения, объяснили в мэрии, связаны с увеличением объемов межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Общий объем доходов бюджета с учетом дотаций составит 10 780 350 тысяч рублей, объем расходов – 11 227 734 тысяч рублей, дефицит остается без изменений и не превысит предельно допустимого значения, установленного федеральным законодательством.

Также в пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что в составе поступлений предусмотрены средства на поэтапное повышение оплаты труда педагогов, ремонт объектов муниципальной собственности, тротуаров, межквартальных проездов, ливневой канализации, приобретение спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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