2019-05-15T11:58:15+03:00
Происшествия

В Белгороде задержаны трое молодых людей, которые сбывали фальшивые деньги

Первая 5-тысячная купюра была обнаружена в одном из продуктовых магазинов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде задержаны трое молодых людей, которые сбывали фальшивые деньги.В Белгороде задержаны трое молодых людей, которые сбывали фальшивые деньги.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области сотрудники управления экономической безопасности УМВД РФ задержали троих мужчин, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. О поддельной 5-тысячной банкноте в полицию Ровеньского района сообщили работники продуктового магазина, которые обнаружили ее при пересчете денег. Личности подозреваемых были оперативно установлены, а также был выявлен еще один факт сбыта фальшивой купюры.

В ходе разбирательств выяснилось, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 19-летний молодой человек приобрел несколько поддельных 5-тысячных купюр. Он договорился еще и двумя своими ровесниками, чтобы сбыть фальшивки. Схема была проста: пока они расплачивались фальшивками, инициатор ждал их в сторонке.

При задержании молодой человек выдал полицейским еще три 5-тысячные фальшивки, а также показал тайник, где их хранил.

Главного фигуранта дела заключили под страну, его приятели находятся под подпиской о не выезде. Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ (Хранение и сбыт поддельных денег). Наказание по статье предусматривает лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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