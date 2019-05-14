2019-05-14T15:15:44+03:00
Общество

В Белгороде на торги выставлены земельные участки и нежилые помещения по весьма умеренным ценам

Всего будет реализовано имущество по 9 лотам на общую сумму 8 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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24 мая в межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях пройдут торги. На торгах будет реализовано имущество, принадлежащее должникам по 9 лотам на общую сумму 8 миллионов рублей.

С торгов, том числе уйдут: земельный участок площадью 18 квадратных метров, здание гаража 14,3 квадратных метров, расположенные в п. Прохоровка, (начальная продажная цена 29 830 рублей); нежилое здание площадью 165,7 квадратных местров, расположенное в Шебекино (начальная продажная цена 326 187 рублей);земельный участок площадью 800 квадратных метров, расположенный в Красненском районе (начальная продажная цена 115 504 рублей); нежилое здание (слесарные мастерские СУ-2), площадью 490,2 квадратных метров, расположенное в Старом Осколе (начальная продажная цена 4 066 385,55 рублей).

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru., tu31.rosim.ru. Торги состоятся 24 мая 2019 года по адресу: ул. Мокроусова д.6 каб.1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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