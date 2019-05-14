В Белгородской области прошла битва за деревню Губкинского городского округа

14 Май 10:50 2019-05-14T10:51:55+03:00

В Белгороде прошла битва за деревню Губкинского городского округа.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

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Поисковый отряд «Память» при УФССП России по Белгородской области принял участие в реконструкции военный действий времен Великой Отечественной войны. Участники воссоздали один из эпизодов битвы за деревню в июле 1943 года. В реконструкции, которая проходила на территории Губкинского городского округа, приняли участие более шестидесяти человек.

Для битвы съехались поисковики из Губкина, Старого Оскола, Грайворона, Ракитного и других районов области. Организатором мероприятия выступила Белгородская региональная общественная организация «Историко-патриотический клуб «Третье ратное поле».

В битве смогли принять участие и зрители, чтобы почувствовать себя как на реальном поле боя, а также представить, какие тяготы пришлось испытать советскому народу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

После реконструкции все желающие смогли отведать солдатской полевой каши, а также ознакомиться с вооружением и экипировкой солдат.

Отметим, что поисковики службы – заместитель начальника Губкинского районного отдела Валерий Подколзин, судебные приставы по ОУПДС Михаил Толмачев и Дмитрий Муратов принимали участие не только в военно-исторических реконструкций на Белгородской земле, но также в Воронеже, Крыму, Липецке, Курске и Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU