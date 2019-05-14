Дожди и грозы обрушатся на Белгородскую область

14 Май 09:56 2019-05-14T10:02:00+03:00

В областном центре – облачно с прояснениями, по области – дожди, грозы, туман и местами выпадет град

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, день 14 мая будет облачным с прояснениями. Возможны небольшие, местами умеренные кратковременные дожди. В отдельных районах региона синоптики предупреждают о том, что может пройти град.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо- западный 6-11 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9-14º тепла, днем 19-24º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что в дождливую погоду снижается видимость, дорога становится скользкой, а управлять автомобилем становится сложнее. Водителям необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее. Также не следует забывать о фарах: автомобиль с включенными фарами заметнее в плохую погоду. Самый оптимальный вариант — противотуманные фары, а вот дальний свет, отражаясь от капель дождя, будет слепить.

ИСТОЧНИК KP.RU