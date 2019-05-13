Белгородские водолазы со дна водоемов подымают… детали автомобилей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-13T15:46:21+03:00

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На пляжах Белгородской области ежегодно в преддверии купального сезона водолазы проводят обследование пляжных зон на выявление опасных и посторонних предметов. И находят на дне массу неожиданных предметов: от пластиковых бутылок до деталей автомобилей.

Эту важную работу спасатели выполняют, согласно поданным заявкам. Без такой проверки пляжи не пройдут техническое освидетельствование и не получат разрешение на открытие.

Так, 13 мая водолазы поисково-спасательной службы Белгородской области провели обследование пляжа «Островок» в Белгородском районе. Все, что может представлять серьезную угрозу здоровью, а то и жизни отдыхающих было поднято. Отметим, что погружаясь на дно водоема, спасатели, как правило, поднимают на поверхность даже самые мелкие предметы, которые могли попасть в воду еще с зимы с таянием льда. На сегодняшний день водолазами ПСС области уже обследовано более десяти тысяч квадратных метров акватории.

ИСТОЧНИК KP.RU