2019-05-12T22:18:49+03:00
Общество

В Белгороде на улице Орлова сгорела иномарка

Девушку, хозяйку машины, пока не нашли
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на улице Орлова сгорела иномарка. Фото сообщества ВКонтакте Авто Белгород.В Белгороде на улице Орлова сгорела иномарка. Фото сообщества ВКонтакте Авто Белгород.
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Белгородским спасателям о загорании автомобиля на улице Орлова рассказали очевидцы. В региональном МЧС сообщили, что на место пожара был сразу же направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 2. Горевший автомобиль потушили на несколько минут. А вот хозяйку автомобиля, сообщают очевидцы в соцсетях, до сих пор не нашли.

При этом пожар произошел в закрытом автомобиле, пострадавших нет. Но сам автомобиль «Suzuki SX4» сильно поврежден огнем: передняя часть иномарки практически уничтожена. Причины пожара и ущерб должны установить специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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