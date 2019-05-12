В Белгороде на улице Орлова сгорела иномарка
Девушку, хозяйку машины, пока не нашли
В Белгороде на улице Орлова сгорела иномарка. Фото сообщества ВКонтакте Авто Белгород.
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Белгородским спасателям о загорании автомобиля на улице Орлова рассказали очевидцы. В региональном МЧС сообщили, что на место пожара был сразу же направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 2. Горевший автомобиль потушили на несколько минут. А вот хозяйку автомобиля, сообщают очевидцы в соцсетях, до сих пор не нашли.
При этом пожар произошел в закрытом автомобиле, пострадавших нет. Но сам автомобиль «Suzuki SX4» сильно поврежден огнем: передняя часть иномарки практически уничтожена. Причины пожара и ущерб должны установить специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU