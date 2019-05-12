В Белгороде изменят правила перевозки пассажиров

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-12T15:51:22+03:00

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Белгороде пройдет конкурс на право перевозок общественным транспортом сроком на пять лет. Участвовать в нем будет ООО «Единая транспортная компания». Для нового предприятия город обновит материальную базу и подвижной состав. И, обещают в мэрии, скоро перевозить горожан будут 200 новеньких автобусов на газомоторном топливе, которые специально приобретут для транспортной компании.

Возить горожан также будет по-новому. Депутаты на последней сессии утвердили «Правила пользования городским транспортом, осуществляющим регулярные перевозки». Согласно принятому документу, транспорт будет оснащен спутниковой системой, навигацией и средствами для передачи информации в систему контроля графика движения.

Изменится и порядок оплаты проезда: пассажир будет платить за проезд не при выходе, как сейчас, а при входе в автобус или троллейбус наличными, или картой. При этом входить в салон тоже нужно через переднюю дверь. Через вторую и третью дверь вход разрешен лишь людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидящим с собакой-поводырём и пассажирам с детской коляской. Также придется платить за ручную кладь, если она превышает 120 сантиметров. И тоже при входе.

ИСТОЧНИК KP.RU