2019-05-11T22:08:14+03:00
Общество

В май 45-го белгородцы смогут отправиться на… лифте

В Белгородской государственной филармонии презентовали мини-выставку «Лифт Победы», посвященную 9 Мая
Ирина ТАРАСОВА
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В май 45-го белгородцы смогут отправиться на… лифте.В май 45-го белгородцы смогут отправиться на… лифте.Фото: "КП" Архив
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Среди многочисленных экспонатов выставки есть письмо, которое датировано 15 мая 1945 года. В нем — поздравление с Днем Победы. Случайности в этом нет, так как на протяжении всего мая, лета и осени 45-го, пока родные не встретились друг с другом, они писали друг другу письма. В них - поздравления с этим великим праздником.

Сотрудники музея-диорамы говорят, что «наш музей рассказывает о событиях 1943 года, событиях Курской битвы. Поэтому эти экспонаты находятся в фондах нашего музея. И многие из них - уникальны».

Выставка в филармонии будет работать до 7 июня, пока не закончится концертный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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