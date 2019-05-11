У жительницы Валуек ранее судимый знакомый украл телефон

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-11T15:02:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Валуек обратилась местная 24-летняя жительница. Девушка рассказала, что у нее пропал мобильный телефон. В ходе розыска выяснилось, что мобильник украл знакомый потерпевшей, ранее судимый 43-летний мужчина. Он с другом зашел в гости к женщине. И воспользовавшись моментом, вытащил телефон из кармана халаты хозяйки.

Пропажу хозяйка обнаружила уже после ухода «гостей», и поспешила об этом заявить в полицию. Когда похитителя задержали, он успел уже продать мобильник, а деньги потратить. Полицейские выяснили, кто приобрел у него похищенное. Телефон вернут законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит до пяти лет тюрьмы, сообщают в пресс-службе областного управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU