2019-05-11T15:02:51+03:00
Происшествия

У жительницы Валуек ранее судимый знакомый украл телефон

Похититель вытащил мобильник прямо из кармана халаты хозяйки
Ирина ТАРАСОВА
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У жительницы Валуек ранее судимый знакомый украл телефон.У жительницы Валуек ранее судимый знакомый украл телефон.Фото: "КП" Архив
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В полицию Валуек обратилась местная 24-летняя жительница. Девушка рассказала, что у нее пропал мобильный телефон. В ходе розыска выяснилось, что мобильник украл знакомый потерпевшей, ранее судимый 43-летний мужчина. Он с другом зашел в гости к женщине. И воспользовавшись моментом, вытащил телефон из кармана халаты хозяйки.

Пропажу хозяйка обнаружила уже после ухода «гостей», и поспешила об этом заявить в полицию. Когда похитителя задержали, он успел уже продать мобильник, а деньги потратить. Полицейские выяснили, кто приобрел у него похищенное. Телефон вернут законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит до пяти лет тюрьмы, сообщают в пресс-службе областного управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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