СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-10T18:29:37+03:00

Белголродскую спортивную арену на 10 тысяч зрителей будет строить компания «Белмонтажстрой». Фото: ПСК "Белэнергострой".

Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента

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На портале госзакупок появилась информация, что рассмотрена единственная заявка на участие в электронном аукционе претендента на строительство многофункциональной спортивной арены на 10 тысяч зрительских мест. При этом электронные торги должны были состояться только 13 мая. Таким образом ООО «Белмонтажстрой» стал единственным участником электронных торгов.

В документе, в частности, сказано: «На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается с единственным участником – ООО "БЕЛМОНТАЖСТРОЙ».

Срок выполнения контракта — 25 декабря 2020 года.

Площадь многофункциональной спортивной арены составит 32,8 тысячи квадратных метров. В 5-этажном здании можно будет проводить соревнования международного уровня по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису, другим видам спорта,. Здесь же могут проходить различные культурно-зрелищные мероприятия.

Отметим, что ООО «Белмонтажстрой» зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Владельцем компании 30 апреля этого года стал местный бизнесмен и депутат областной Думы Вадим Клет.

ИСТОЧНИК KP.RU