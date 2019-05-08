2019-05-08T17:18:50+03:00
Общество

Как уехать из центра Белгорода после праздничного фейерверка

Общественный транспорт областного центра продлит свою работу в День Победы
Ирина ТАРАСОВА
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Общественный транспорт областного центра продлит свою работу в День Победы.Общественный транспорт областного центра продлит свою работу в День Победы.
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В Белгороде после окончания праздничных мероприятий и салюта в 22.00 на улицы города выйдут дополнительные автобусы и троллейбусы. Из центра города после окончания фейерверка можно будет уехать троллейбусными маршрутами № 1, 4, 5 и 8 и автобусными № 7, 15, 17, 21, 33, 41-а, 43, 102 и 120.

Напомним, что завтра, 9 мая, на нескольких улицах областного центра в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспорта. Администрация города Белгорода также просит автовладельцев не парковать автомобили в центре города. На 8 участках будет осуществляться эвакуация транспорта в целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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