2019-05-08T18:46:50+03:00
Общество

Белгородский зал «Родина» представит «Идеальное место»

2-я персональная выставка картин Сергея Бастаджяна откроется 14 мая
Ирина ТАРАСОВА
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2-я персональная выставка картин Сергея Бастаджяна откроется 14 мая. Фото пресс-службы МБУК Выставочный зал "Родина".2-я персональная выставка картин Сергея Бастаджяна откроется 14 мая. Фото пресс-службы МБУК Выставочный зал "Родина".
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В выставочном зале «Родина» 14 мая откроется 2-я персональная выставка Сергея Бастаджяна «Идеальное место». На выставке будут представлены новые работы автора, созданные им за последние два года.

Сергей Бастаджян считает, что «идеальное место там, где человек пишет письма, пылает чувствами, плывет по реке своих мыслей, наслаждается сиянием и одиночеством, играет в кости, плетет нити, строит свой собственный храм и видит особенные сны. Именно так выглядит совершенный мир художника, к которому он обращается в самые важные моменты своей жизни.

Свою первую персональную выставку Сергей представил в 2017 году также в выставочном зале «Родина». Выставка была очень тепло принята, как зрителями, так и профессиональным сообществом. В следующие годы автор участвовал в нескольких выставках и конкурсах. Его работы были представлены: на конкурсе «Blue», 2018 год, организатор – Художественная галерея «Colours of Humanity», Пенсильвания, США; на конкурсе «Passion to Perform», 2019 год, организатор – компания «Yamana Gold», США.

На выставке «Russian Art Week» (апрель 2019 года, организатор – Фонд «Искусство будущего», Россия, Москва) работа Сергея Бастажяна «Река» заняла первое место в номинации «Актуальное искусство».

На новую выставку Сергей представил 19 живописных работ. Их направление и стиль определить сложно, сам автор относит свои работы просто к современному искусству. Сотрудники выставочного зала «Родина» придумали название особого жанра для его работ – «Мистический пейзаж».

Выставка будет работать в фойе выставочного зала «Родина» до 28 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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