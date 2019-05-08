2019-05-08T15:45:03+03:00
Общество

Белгородские ученые завоевали престижные награды на конкурсе цифровой экономики

Конкурс собрал более тысячи участников со всей России
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские ученые завоевали престижные награды на конкурсе цифровой экономики. Фото пресс-службы Белгородского госуниверситета.Белгородские ученые завоевали престижные награды на конкурсе цифровой экономики. Фото пресс-службы Белгородского госуниверситета.
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Молодежный конкурс цифрового развития, инноваций и инновационных проектов «Новое поколение 2018/2019», который проводится Международной общественной академией связи (МАС) совместно с Общественным советом при Федеральном агентстве связи и профсоюзом работников связи России, собрал более тысячи участников. В нем приняли участие студенты, аспиранты, соискатели, докторанты, научные сотрудники, работники организаций и предприятий России. Белгородский госуниверситет завоевал престижную награду, представив свою работу.

На конкурс был представлен программный инструментарий имитационного моделирования процессов и систем «UFOModeler», разработанный коллективом молодых ученых под руководством профессора Сергея Маторина. Авторы проекта были награждены дипломом лауреата III степени в номинации «Конкурс исследований», сертификатом на публикацию статьи в научном периодическом журнале «Электросвязь», входящем в перечень ВАК РФ, а также ценными призами.

Отметим, что доцент кафедры информационных и робототехнических систем института инженерных и цифровых технологий Александр Жихарев стал призером Молодежного конкурса цифрового развития, инноваций и инновационных проектов «Новое поколение 2018/2019», в рамках работы над проектом, представленным коллективом ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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