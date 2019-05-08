11 мая в Белгороде ограничат движение в связи с проведением полумарафона «PULS ПОБЕДЫ»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-08T13:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

11 мая в центре Белгорода пройдет полумарафон «PULS ПОБЕДЫ». В связи с его проведением стоянка и остановка транспорта будут ограничены уже с 23.00 10 мая и до окончания мероприятия по ул. Победы (от Театрального проезда до ул. Попова); по ул. Попова (от Гражданского проспекта до ул. Харьковской); по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской); по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (от ТЦ «Лента» до старого моста); вдоль набережной реки Везелки (от старого моста до ул. Гостенской); по ул. Левобережной (от ул. Гостенской до строения 24А); по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Победы; по ул. Победы (от малого проезда проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Пушкина); по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда; по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста; по малому проезду Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

11 мая с 7.00 и до окончания мероприятия движение транспорта будет запрещено по Свято-Троицкому бульвару (правая сторона) от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда; по Театральному проезду (от Свято-Троицкого бульвара до ул. Победы); по ул. Победы (от Театрального проезда до ул. Н. Чумичова); по ул. Попова (от Гражданского проспекта до ул. Харьковской); по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской); по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (от ТЦ «Лента» до старого моста); вдоль набережной реки Везелки (от старого моста до ул. Гостенской); по ул. Левобережной (от ул. Гостенской до строения 24а); по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Победы. Также ограничат движение по ул. Победы (от малого проезда проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) до ул. Пушкина); по малому проезду пр-та Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда; по малому проезду Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста; по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

Водителям рекомендуют осуществлять движение по объездным маршрутам по проспекту Славы, ул. Преображенской и Н. Чумичова.

ИСТОЧНИК KP.RU