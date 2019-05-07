2019-05-07T17:11:22+03:00
Общество

В Белгороде на улице Князя Трубецкого идет монтаж новых тепловых сетей

В связи с проведением ремонтных работ будет закрыто движение автотранспорта
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на улице Князя Трубецкого будет перекрыто движение автотранспорта в связи с проведением монтажа новых тепловых сетей.В Белгороде на улице Князя Трубецкого будет перекрыто движение автотранспорта в связи с проведением монтажа новых тепловых сетей.Фото: "КП" Архив
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Белгородские энергетики продолжают монтаж новых тепловых сетей по улице Князя Трубецкого в Белгороде. В связи с проведением ремонтных работ с 12 часов 7 мая и до 24 часов 25 мая будет закрыто движение автотранспорта. Движение для автомобилей по данной улице будет перекрыто на участке от улицы Преображенской до проспекта Славы.

Энергетики просят белгородцев и гостей города с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Также белгородцев-водителей просят заранее планировать пути объезда этого участка дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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