В Белгороде на улице Князя Трубецкого идет монтаж новых тепловых сетей
В связи с проведением ремонтных работ будет закрыто движение автотранспорта
В Белгороде на улице Князя Трубецкого будет перекрыто движение автотранспорта в связи с проведением монтажа новых тепловых сетей.Фото: "КП" Архив
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Белгородские энергетики продолжают монтаж новых тепловых сетей по улице Князя Трубецкого в Белгороде. В связи с проведением ремонтных работ с 12 часов 7 мая и до 24 часов 25 мая будет закрыто движение автотранспорта. Движение для автомобилей по данной улице будет перекрыто на участке от улицы Преображенской до проспекта Славы.
Энергетики просят белгородцев и гостей города с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Также белгородцев-водителей просят заранее планировать пути объезда этого участка дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU