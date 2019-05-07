2019-05-07T16:00:55+03:00
Общество

18-летний белгородец разместил в сети Интернет интимные фото своей 14-летней подруги

Молодой человек за нарушение неприкосновенности частной жизни предстанет перед судом
Ирина ТАРАСОВА
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18-летний белгородец разместил в сети Интернет интимные фото своей 14-летней подруги.18-летний белгородец разместил в сети Интернет интимные фото своей 14-летней подруги.Фото: "КП" Архив
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Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя Корочанского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Поссорившись с 14-летней подругой, он разместил ее интимные фото в сети Интернет.

Следствие выяснило, что в конце февраля 2019 года, обвиняемый, находясь в ссоре с девушкой, использовал мобильный телефон для размещения в одной из социальных сетей ее интимных фотографии. Отметим, что за совершение данного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе до 2 лет лишения свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база для передачи уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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