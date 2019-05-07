2019-05-07T14:33:20+03:00
Общество

Под Белгородом нашли мертвым уплывшего на лодке парня

Волонтеры сообщили, что поиски остановлены. 22-летнего Владислава искали с 22 апреля
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества ВКонтакте Лиза Алерт.Фото сообщества ВКонтакте Лиза Алерт.
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22-летний Владислав Гладыщев утром 21 апреля уплыл на лодке из села Щетиновка Белгородского района. С 22 апреля приступили к его поискам, но, 6 мая волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что молодого человека нашли мертвым. Причина смерти не указывается.

В соцсетях сообщают, что парень работал в Щетиновском рыбхозе в службе охраны. В его обязанности входило, чтобы никто не ловил рыбу, и не было посторонних. Приводятся слова коллег, которые рассказывают, что Владислав должен был заступить на свой второй пост, но почему-то подъехал на машине к первому, оставил там вещи, обед и ключи, сел в лодку и на ней отправился к своему посту. Больше его никто не видел.

В региональном управлении Следственного управления начали проверку по факту смерти молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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