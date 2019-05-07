У белгородцев уже выкуплено более 370 тонн вторсырья

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-07T10:25:50+03:00

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Год назад на территории Белгородской области был запущен проект по установке пунктов выкупа вторсырья. На сегодняшний день в Белгородской области установлено и работает уже 19 таких пунктов. За год удалось собрать более 370 тонн вторичного сырья, большую часть составила мукулатура .

Процесс выкупа вторсырья у населения полностью автоматизирован, все сотрудники работают в CRM-системе. При взвешивании оператор выбирает тип вторсырья и сразу видит, сколько денег нужно выплатить клиенту. В течение года белгородцы активно сдавали то, что уже не нужно дома, но пригодно для вторичной переработки. При этом, каждый житель смог вернуть часть денег, оплаченных за услугу по обращению с ТКО.

Лидером по сдаче вторсырья стал областной центр, где работает два пункта сбора: на проспекте Богдана Хмельницкого и на улице Буденого. Также активно сдавали вторсырье жители города Строитель Яковлевского городского округа и жители поселка Ракитное.

Основная работа пунктов вторсырья направлена на то, чтобы уменьшить количество полигонов бытовых отходов, сэкономить ресурсы для производства новых товаров, сохранить природу и в целом повысить качество жизни белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU