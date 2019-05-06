Белгородские энергетики приступают к гидроиспытаниям теплосетей

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-06T17:39:41+03:00

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Белгородские энергетики 15 - 16 мая проведут плановые гидравлические испытания тепловых сетей в Белгороде. Делается это для того, чтобы выявить повреждения трубопроводов и устранить их в ходе последующих ремонтных работ.

В связи с проведением опрессовок и ремонтов на период с 14 по 27 мая включительно будет прекращена подача горячей воды в следующие дома, подключенные от котельной «Западная»: ул. Щорса (нечетная сторона 1-35, четная 8,10), ул. 5 Августа, ул. Костюкова, пр. Ватутина (нечетная сторона 1а-13б, чётная 2-6а), ул. Мокроусова 19, 23, ул. Королева (нечетная сторона 7а,19-37), ул. Губкина (четная сторона 4-20, нечетная 1), ул. Железнодорожная (нечетная сторона 119-129а), ул. Кирпичная 65б, ул. Дегтярева, ул. Апанасенко 23а,51а,56а, ул. Комсомольская 45, пер. Харьковский 36г, ул. Академическая, ул. Механизаторов 10, пер. Апанасенко 3,5, Бульвар 1 Салюта, ул. Семейная (мкр.«Новая жизнь»).

Также с 13 по 26 мая включительно горячая вода будет отключена по ул. Щорса 49, ул. Губкина 15г, 15д., ул. 3 Интернационала 46а.

С 15 по 28 мая включительно остановится для ремонта котельная «СМР-1». Горячее водоснабжение будет отключено в домах по ул. Некрасова 14а,18,19,20,20а,22, ул. Садовая 116а –118г,53а, ул. Студенческая 2 - 12. Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут 16 и 17 мая.

С 28 мая по 10 июня включительно не будет горячей воды по ул. Ватутина 1,1а,2г,3б,3б/а, ул. Михайловское шоссе 16,28,30,33, ул. Коммунальная 8,10,12., ул. Тимирязева 1,3. Опрессовка теплосетей будет проводиться 28-29 мая.

Подчеркнем, чтобы избежать несчастных случаев на участках, где проводятся ремонты, нельзя подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Также во время гидроиспытаний нельзя оставлять автотранспорт на люках тепловых камер и рядом с ними.

Энергетики просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанным с отключением горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU