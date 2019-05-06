2019-05-06T14:42:44+03:00
Общество

В Белгороде откроют центр «серебряных» волонтеров

Белгородский проект пошел в число победителей Всероссийского грантового конкурса
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: beladm.ru.Фото: beladm.ru.
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В Белгороде планируют открыть центр «серебряных» волонтеров и привлечь к его работе 1000 представителей старшего поколения, сообщают в мэрии города. Всего на Всероссийский грантовый конкурс была подана 201 заявка из 66 регионов страны. Жюри оценивало концепции работы центров «серебряных» волонтеров. Среди 10 победителей оказалась и Белгородская область.

Для развития волонтерской деятельности в регионе выделят 200 тысяч рублей. Центр будет работать на базе управления соцзащиты администрации города Белгорода. Всего в областном центре на сегодняшний день 160 «серебряных» волонтеров в возрасте от 55 до 85 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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